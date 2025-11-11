Domingo de Tradición en El Paseíto— 11/11/2025 Comentarios desactivados en Domingo de Tradición en El Paseíto 1
Este domingo 9 de noviembre se vivió una jornada increíble celebrando nuestras raíces y costumbres.
El Paseíto de San José se vistió de fiesta con gastronomía típica, feria de emprendedores, música y baile.
Hubo degustaciones de buñuelos caseros, además de delicias elaboradas por los emprendedores sanjosesinos: pastafrolas, pastelitos, alfajores y panes caseros.
En el escenario, el Ballet Pasión Folclórica abrió la tarde con todo el baile y la emoción de nuestras danzas.
Luego fue el turno de «Los Ernestinos» que pusieron su música para seguir festejando, y el gran cierre fue de la mano de «Gera Bourlot», con un público que acompañó y disfrutó hasta el final.
Los organizadores agradecen a todos los que se acercaron y compartieron esta hermosa tarde de tradición.
