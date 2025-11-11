Domingo de Tradición en El Paseíto

Este domingo 9 de noviembre se vivió una jornada increíble celebrando nuestras raíces y costumbres.

El Paseíto de San José se vistió de fiesta con gastronomía típica, feria de emprendedores, música y baile.

Hubo degustaciones de buñuelos caseros, además de delicias elaboradas por los emprendedores sanjosesinos: pastafrolas, pastelitos, alfajores y panes caseros.

En el escenario, el Ballet Pasión Folclórica abrió la tarde con todo el baile y la emoción de nuestras danzas.

Luego fue el turno de «Los Ernestinos» que pusieron su música para seguir festejando, y el gran cierre fue de la mano de «Gera Bourlot», con un público que acompañó y disfrutó hasta el final.

Los organizadores agradecen a todos los que se acercaron y compartieron esta hermosa tarde de tradición.

