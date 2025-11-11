Arévalo se reunió con el Gobernador Frigerio

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo un importante encuentro de trabajo con el Gobernador de la Provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, durante la mañana de este martes en Paraná.

La reunión, que se desarrolló en un clima de total cordialidad y cooperación, tuvo como objetivo central coordinar acciones y gestionar recursos vitales para el crecimiento y bienestar de la ciudad de Feliciano.

Obras de Infraestructura

Se trataron temas inherentes a proyectos de obra pública necesarios para mejorar la red cloacal y la conectividad de la ciudad. El Intendente Arévalo presentó al Gobernador la principal prioridad de la gestión local en esta materia, como es la continuidad de la obra «nuevas lagunas de decantación».

Programas de Asistencia Social

Otro punto clave fue la coordinación de la implementación y fortalecimiento de programas de asistencia social, buscando reforzar la red de contención para los sectores más vulnerables de la comunidad que tiene a cargo el municipio a través de los comedores.

Acuerdos en Materia de Salud

Se analizó la posibilidad de concretar acuerdos en el área de salud, con el fin de optimizar los servicios sanitarios, especialmente de traslados, para garantizar el acceso a una atención de calidad de felicianenses en otras ciudades.

Convivencia Política y Desarrollo

Tras el encuentro, el Intendente Arévalo destacó la excelente convivencia política con el Gobernador Frigerio, señalando que este marco de respeto y trabajo conjunto es fundamental para lograr los objetivos.

«Hemos tenido una reunión muy fructífera con el Gobernador. Pongo en valor la madurez y la buena voluntad política, enfocándonos en lo que realmente importa: el desarrollo de San José de Feliciano,» afirmó el Intendente Damián Arévalo. Haciendo énfasis en que «esta articulación entre Municipio y Provincia es la clave para transformar nuestra ciudad y mejorar la calidad de vida de todos los felicianenses.»

Ambos mandatarios se comprometieron a mantener una agenda de trabajo abierta y constante para monitorear el avance de las gestiones y asegurar la ejecución de los proyectos acordados.

