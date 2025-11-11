El nuevo decreto nacional sobre la educación de gestión privada alcanzará a 19 instituciones de Entre Ríos

El Consejo General de Educación (CGE) informa que el Decreto Nacional Nº 787/2025, recientemente dictado por el Poder Ejecutivo, alcanza exclusivamente a entidades educativas no subvencionadas por la provincia y que se sostienen íntegramente con los aranceles abonados por las familias.

El nuevo decreto deroga la normativa que, desde hace tres décadas, regulaba el sistema de aranceles de la educación privada. A partir de ahora, estas instituciones no deberán solicitar autorización al Estado nacional para modificar o actualizar sus cuotas y matrículas. La disposición, publicada en el Boletín Oficial deja sin efecto el Decreto Nº 2.417/93, con el propósito de actualizar el marco normativo de acuerdo con la actual organización federal del sistema educativo, y otorgar mayor autonomía a las jurisdicciones provinciales en la definición de sus criterios de regulación y supervisión.

Cabe aclarar que las escuelas con aportes estatales (subvencionadas) continúan regidas por la Resolución Nº 1.332/25 del CGE, que establece los aranceles vigentes para el presente año, sin modificaciones en su régimen de funcionamiento ni en los procedimientos administrativos y económicos establecidos.

La Dirección de Educación de Gestión Privada del CGE se encuentra analizando los alcances operativos y jurídicos del nuevo decreto en coordinación con la Dirección Nacional de Educación Pública de Gestión Privada, con el objetivo de garantizar claridad normativa, seguridad jurídica y previsibilidad institucional en el funcionamiento del sistema educativo provincial.

www.discofm.com.ar