Despiste de un automóvil en Colón

En horas del mediodía de este martes, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón, tomó intervención en un siniestro vial ocurrido en calle Alberdi, próximo a su intersección con calle José Brovatti.

En el lugar, un automóvil marca Toyota Corolla, color gris, conducido por una mujer de 46 años, que circulaba en sentido Este a Oeste, por motivos que se tratan de establecer, perdió el control del rodado, produciéndose el despiste, ingresando a un terreno lindero.

Ante la situación, acudió personal de Bomberos Voluntarios, quienes colaboraron en la extracción del vehículo. La conductora fue asistida por personal de salud y trasladada en ambulancia hacia el nosocomio local para controles preventivos, sin revestir lesiones de gravedad.

No se registraron terceros involucrados. Se realizaron las actuaciones correspondientes con intervención de Inspección Municipal.

www.discofm.com.ar