Aprehendido por Hurto en Flagrancia

En horas de la tarde de este martes, aproximadamente a las 13:30, personal policial dependiente de Jefatura Departamental Colón tomó intervención a raíz de un llamado telefónico efectuado por una mujer de 33 años, quien manifestó que un joven habría sustraído una batería de su propiedad ubicada en calle Paysandú e Ilia de esta localidad.

Constituido el personal en el lugar, se identificó a un joven de 19 años, el cual tenía en su poder una batería marca Iriguaray de 75A, elemento cuya sustracción había quedado registrada en cámaras de seguridad del domicilio mencionado.

Anoticiada la Fiscalía en turno de todos los pormenores, ordenó el secuestro del elemento, su entrega a la damnificada, y la detención del joven, y su traslado a Dependencia Policial donde quedó alojado a su disposición.

