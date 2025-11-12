Frigerio entregó nuevos patrulleros para reforzar la seguridad de la provincia

Con una inversión de 2.000 millones de pesos, el gobierno provincial entregó este martes 48 móviles cero kilómetro a la Policía de Entre Ríos, que serán distribuidos entre las jefaturas departamentales de acuerdo con la población de cada zona.

«Hoy es un día histórico realmente para nuestra fuerza policial. Hace muchísimas décadas no se hacía una inversión de esta magnitud y de esta calidad de vehículos en la seguridad de la provincia», aseguró el gobernador Rogelio Frigerio durante el acto de entrega, que se realizó en Plaza Mansilla de Paraná, y en el que estuvo acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia.

Seguidamente, el mandatario precisó que se trata de «48 camionetas cero kilómetros, de última generación, que van a ser distribuidas a lo largo y a lo ancho de todo el territorio de la provincia, en todos los departamentos que hacían falta». «Estamos muy orgullosos y, por supuesto, era algo que nuestra Policía se merecía, tener equipamiento de primer nivel, de última generación, como venimos haciendo, como podemos, desde el primer día con la adquisición de armamento, de chalecos antibalas y de vehículos», continuó, observando la nueva flota presentada.

Frigerio recordó que el equipamiento se logró «con enorme esfuerzo» y destacó que, del mismo modo se gestionó la licitación para «con la misma plata, 2.000 millones de pesos, adquirir más móviles». «Esto se logra porque estamos cuidando con transparencia el recurso de la gente, que es quien paga los impuestos», cerró.

Por su parte, el ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, coincidió con el gobernador, en sentirse «feliz y orgulloso» por estar «fortaleciendo la seguridad de la provincia con esta entrega. Y esto es también pensando en nuestros policías, en el trabajo tan complejo que llevan a cabo diariamente», aseguró.

A continuación, el ministro señaló que la inversión realizada «es un acompañamiento del Poder Ejecutivo. Estuvimos trabajando mucho con esta licitación, como lo expresó el gobernador, y logramos el objetivo: estas 48 camionetas son una herramienta más para el policía y para brindar más seguridad. Queremos una policía fortalecida, humana, solidaria, cerca del ciudadano, con mucha empatía, pero fuerte ante el delito», concluyó.

Del acto participaron también el jefe de Policía, Claudio González, y los jefes departamentales, quienes siguieron la actividad de manera remota.

Los nuevos móviles- camionetas marca Nissan 4×2, cero kilómetros- se incorporaron para fortalecer el patrullaje y mejorar la capacidad operativa de la fuerza en todo el territorio provincial. Tras el acto, los vehículos partieron hacia las jefaturas departamentales, donde quedarán afectados a las tareas de prevención y control. La renovación de la flota forma parte de la política de fortalecimiento institucional y modernización de la Policía de Entre Ríos, impulsada por el gobierno provincial.

