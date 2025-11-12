Secuestro de estupefacientes en operativo policial en la Terminal de Ómnibus

En horas de la madrugada de este miércoles, personal de la División Drogas Peligrosas, dependiente de la Jefatura Departamental Colón, llevó a cabo un operativo de control rutinario en la Terminal de Ómnibus de esta ciudad, ubicada en calles Paysandú y Sourigues.

Durante la identificación de pasajeros de un colectivo de la empresa Río Uruguay, procedente de Concordia, los efectivos observaron que dos mujeres y un hombre descendieron del vehículo, y que el ciudadano, al notar la presencia policial, intentó regresar al rodado, siendo nuevamente intervenido por los funcionarios.

Al realizar la inspección de las pertenencias mediante el método “punto a punto” con el can detector, éste marcó positivamente una mochila del individuo, encontrándose en su interior cinco (5) envoltorios de cocaína, además de un teléfono celular.

Anoticiada la Fiscalía en turno de todos los pormenores, se ordenó el formal secuestro de los efectos, así como el traslado de todos los involucrados a sede policial, quedando el sujeto alojado a disposición de la misma, mientras que las ciudadanas fueron correctamente identificadas y quedaron supeditadas a la causa.

www.discofm.com.ar