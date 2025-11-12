Se llevó a cabo el 5to encuentro del ciclo “De esto sí se habla”

En el marco del programa San José Te Cuida, este lunes 10 de noviembre se realizó un nuevo encuentro del Espacio de Formación Comunitaria para la Prevención del Suicidio “¡De esto sí se habla!”.

En esta oportunidad, el encuentro estuvo dirigido a personal de salud, farmacéuticos, cuidadores domiciliarios; y a policías e integrantes de las fuerzas de seguridad en general, inspectores de tránsito y bomberos.

La capacitación se realizó en el Salón “Alejo Peyret” del Concejo Deliberante de San José y se enfocó en ofrecer herramientas para identificar a tiempo posibles señales de riesgo, brindar un acompañamiento adecuado y actuar de manera responsable ante situaciones sensibles en el ámbito laboral y comunitario.

Durante la jornada se compartieron datos actualizados sobre la temática y se generó un espacio de reflexión acerca del rol fundamental que cumplen las organizaciones gremiales y sus referentes en los ámbitos laborales.

Al igual que en encuentros anteriores, las y los participantes recibirán materiales de apoyo para seguir profundizando en los contenidos y fortalecer las prácticas preventivas en sus respectivos espacios.

