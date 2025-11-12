Frigerio recibió al nuevo arzobispo de Paraná y destacaron la importancia del trabajo conjunto

El gobernador Rogelio Frigerio recibió en Casa de Gobierno al nuevo arzobispo de Paraná, monseñor Raúl Martín, en un encuentro que fortaleció el diálogo y la colaboración entre el Estado y la Iglesia local.

Tras la reunión, el arzobispo explicó que el objetivo principal de su visita fue «conocernos personalmente, saludarnos y compartir algo de lo que veíamos de la realidad», teniendo en cuenta que hace poco más de tres meses que se hizo cargo de la arquidiócesis.

Consultado sobre el diálogo, señaló que coincidieron con el gobernador en que «desde lugares distintos somos servidores de nuestro pueblo, del pueblo de Dios y del pueblo». Y en cuanto a las prioridades de éste, consideró que «lo que necesita el pueblo es paz».

El arzobispo enfatizó, además, en la importancia de «estar cercanos y trabajando juntos, desde la Iglesia, desde el gobierno y desde todos los credos. Saber que la unión hace la fuerza; y eso es independiente de lo que podemos en lo diverso pensar o creer, pero lo que tenemos que buscar tiene que pasar por el bien común».

