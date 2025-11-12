Incorporación de dos nuevas unidades móviles a la Jefatura Departamental Colón

La Jefatura Departamental Colón cuenta con la incorporación de dos nuevas unidades móviles policiales, con el objetivo de optimizar el uso operativo de los recursos y fortalecer las acciones de prevención y seguridad ciudadana en todo el ámbito del Departamento.

Estas unidades permitirán aumentar la presencia policial en zonas urbanas y rurales, agilizando la respuesta ante situaciones de emergencia y colaborando en el mantenimiento del orden público.

De esta manera, la Jefatura Departamental Colón continúa avanzando en su compromiso de mejorar el servicio de seguridad y brindar una atención más eficiente a la comunidad.

