Histórico operativo antidroga en Concordia: 54 allanamientos simultáneos y varios detenidos

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, destacó el trabajo conjunto entre la Policía y la Justicia en la lucha contra el narcomenudeo.

En un procedimiento sin precedentes en la ciudad de Concordia, la Policía de Entre Ríos llevó adelante 54 allanamientos simultáneos en el marco de una investigación por causas de narcomenudeo, con la intervención del Ministerio Público Fiscal y la coordinación de la Jefatura Departamental de Concordia.

El operativo comenzó en la madrugada y contó con la participación de decenas de funcionarios policiales de distintas áreas, bajo la dirección del fiscal Fabio Zabaleta, quien encabezó la investigación que permitió desarticular una red vinculada al tráfico de estupefacientes en la región.

El ministro de Seguridad y Justicia, Néstor Roncaglia, se hizo presente en el lugar junto al jefe de Policía, Claudio González para acompañar al personal y supervisar las tareas. «Este es un procedimiento histórico. Son 54 allanamientos simultáneos, un despliegue muy importante y una muestra clara del trabajo en equipo entre la Policía y la Justicia», expresó el ministro.

En ese sentido, Roncaglia destacó la planificación y el compromiso del personal: «Felicitamos al fiscal Zabaleta, y a toda la departamental Concordia, que viene trabajando con esfuerzo y dedicación. Esto demuestra que cuando hay coordinación y profesionalismo, los resultados se ven».

Por su parte, el fiscal Fabio Zabaleta, subrayó que varias de las personas sospechadas fueron detenidas y se secuestraron elementos de interés para la causa, como armas, estupefacientes y dispositivos electrónicos que serán analizados en las próximas horas.

«Este operativo apunta a combatir el narcomenudeo y su impacto en la juventud, un flagelo que destruye vidas y comunidades. Estamos decididos a enfrentarlo con toda la fuerza de la ley», aseguró el funcionario judicial.

El ministro recordó además que durante el año se realizaron procedimientos complementarios sobre la ruta nacional 14, donde se decomisaron más de 80 kilos de marihuana y 12 kilos de cocaína, reforzando el trabajo articulado con las fuerzas federales y provinciales.

