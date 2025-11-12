La provincia entregó escrituras en la ciudad de Paraná

En el marco de la política de regularización dominial que lleva adelante el gobierno entrerriano, a través del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), se entregaron 105 títulos de propiedad de viviendas sociales a familias de la ciudad de Paraná.

La ceremonia fue encabezada por el presidente del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönhals, y el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider, quienes estuvieron acompañados por el diputado provincial Jorge Maier, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza; los vocales del organismo, Luis Uriona, José Artusi y Aníbal Steren; y la directora de la Regional Oeste, Candela Temon, entre otras autoridades.



Durante el acto, Schönhals destacó «el compromiso permanente del gobierno entrerriano con los vecinos que habitan nuestra provincia. Es prioridad del gobernador Rogelio Frigerio, y todo su equipo de trabajo, contribuir a la tranquilidad que significa para estas familias tener la propiedad de su casa».



El funcionario indicó que «llevamos entregadas 3.649 escrituras en el territorio provincial, tenemos en proceso de escrituración otras 2.445 y, al término de la gestión, vamos a entregar muchas más. Seguramente hay una historia detrás de cada familia y de cada una de las viviendas que ustedes hoy habitan».



«Esto fue posible gracias a la decisión de un gobierno provincial que supo entender esta situación y dar respuesta a los miles de entrerrianos que necesitan la escrituración de sus hogares», agregó el directivo.



Por su parte, el ministro Darío Schneider, felicitó a las familias por «este gran paso que hoy están dando en el sueño de ser propietarios de su casa», y destacó «la importancia de continuar con estas políticas, que dan seguridad jurídica a las familias entrerrianas y consolidan su derecho a la vivienda».



Remarcó que «cada escritura representa un paso más en el objetivo de que todas las familias entrerrianas puedan acceder a la documentación que las convierte en dueñas legítimas de sus viviendas».



Para llevar adelante el Programa de Regularización Dominial, el IAPV trabaja en forma articulada con el Colegio de Agrimensores y el Colegio de Ingenieros Civiles para realizar las mensuras, y con el Colegio de Escribanos y la Escribanía Mayor de Gobierno para las escrituras.

