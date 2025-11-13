Frigerio y Santilli coincidieron en establecer consensos para impulsar reformas estructurales

El ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, inauguró este miércoles en Entre Ríos sus visitas a las provincias. Al entrevistarse con Rogelio Frigerio, alentó al diálogo para trabajar en la modernización de los vínculos laborales y las reformas fiscal y del Código Penal que conduzcan al desarrollo. El gobernador presentó una lista de temas prioritarios.

El funcionario nacional llegó a Paraná y fue recibido por el mandatario provincial, con quien repasó una extensa lista de temas de gestión conjunta, tras lo cual brindaron una conferencia de prensa en el Salón de los Escudos de la Casa de Gobierno.

«Estuvimos trabajando en nuestra oficina durante un tiempo largo, viendo los problemas que todavía tenemos que solucionar y también planteando las cosas positivas. Hemos expuesto que, en la medida de lo posible, vamos a ayudar a que finalmente y después de tantos años la Argentina pueda tener las reformas estructurales que viene pateando desde hace tanto tiempo», resumió Rogelio Frigerio.

«Mi tarea es escuchar a todos los gobernadores, intentar lograr una agenda común para la Argentina y para las provincias. Entre Ríos es un caso ejemplar en la etapa del crecimiento, que se viene», destacó, a su vez, Diego Santilli, quien amplió: «El presidente tiene una agenda muy importante de reformas, que tiene que ver con sancionar un presupuesto, una modernización laboral, bajar los impuestos, con el Código Penal y otra serie de propuestas que lleva adelante en sesiones extraordinarias y ordinarias. Pero también las provincias la tienen y el trabajo tiene que ser el equipo, por eso me he comprometido con el gobernador y con los entrerrianos a hacer un trabajo en conjunto y llevarla adelante».

Al describir la agenda de cuestiones entrerrianas, Frigerio manifestó que «son los mismos que venimos trabajando y sembrando en los primeros 20 meses de gestión y que, en los últimos 30 días, empezamos a cosechar». Así, enumeró la participación de Entre Ríos en las obras de dragado de la Hidrovía Paraná-Paraguay, el financiamiento del déficit de la Caja de Jubilaciones y Pensiones, el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la tarifa de la energía que produce la represa hidroeléctrica de Salto Grande y «algunas obras puntuales».

Sobre estas, destacó las que se realizan en las rutas nacionales 12 y 18 y la provincial 23, en la planta de agua potable de Paraná y en la planta de tratamiento de efluentes cloacales de Villaguay, celebrando que la primera concesión de rutas nacionales sea en Entre Ríos (la autovía 12, la 14 y la conexión de Victoria y Rosario), que se iniciarán en los próximos días. Asimismo, el acuerdo para poner en valor el Palacio San José y la transferencia de los terrenos del puerto de Paraná.

www.discofm.com.ar