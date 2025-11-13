Plantación de árboles nativos en el Polideportivo Municipal

Desde el Área de Ambiente de la Municipalidad de San José se realizó la plantación de especies nativas —timbó y lapacho rosado— en el Polideportivo Municipal.

Estas acciones forman parte del trabajo sostenido que lleva adelante el área para promover la reforestación urbana, el embellecimiento de los espacios públicos y el cuidado del ambiente.

Cada nueva planta es una contribución al equilibrio natural, al bienestar de la comunidad y al futuro de nuestra ciudad.

