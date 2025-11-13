Arévalo recibió representantes de la Comparsa Marabú

El miércoles por la tarde, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, mantuvo una reunión en el Municipio, con representantes de la Comparsa Maribú, en el cual se abordó su participación en los carnavales 2026.

Como todos los años, están preparando una gran salida y ello conlleva una serie de actividades operativas que se deben realizar.

«Como siempre estaremos apoyando a cada una de las comparsas para que los carnavales se vuelvan a brillar como en la edición pasada» expresó el Presidente Municipal Arévalo.

