Cuidar la vida digital: claves para prevenir el grooming en familia

En el Día Nacional contra el Grooming, el Gobierno de Entre Ríos comparte orientaciones para que las familias acompañen la vida digital de niñas, niños y adolescentes, identifiquen señales de alerta y fortalezcan la prevención desde el diálogo cotidiano.

El grooming -cuando una persona adulta engaña a un niño, niña o adolescente por Internet con fines sexuales- es un delito tipificado en la Ley 26.904 y una de las principales formas de violencia digital que afecta a la niñez y a la adolescencia. «Para prevenir el grooming necesitamos, como madres, padres o referentes de cuidado, cercanía y confianza. Estar presentes en su vida digital es tan importante como acompañar en su vida cotidiana, hablar sobre lo que hacen en redes y conocer con quiénes juegan», expresó la presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia (Copnaf), Clarisa Sack.

Según la Encuesta Nacional sobre Grooming (Senaf, 2021), más de la mitad de los chicos y chicas entre 9 y 17 años reconoció haber tenido contacto con desconocidos en línea, y un 65 por ciento de los adultos dijo conocer poco o nada sobre lo que hacen sus hijos en Internet. Estos datos muestran la necesidad de hablar del tema en familia y acompañar la vida digital de niñas, niños y adolescentes.

Algunas señales de alerta frente al grooming

¿ Cambios de humor o aislamiento al usar el celular.

¿ Chats con personas desconocidas o que no quieren identificarse.

¿ Ocultar pantallas o cambiar contraseñas repentinamente.

¿ Ansiedad o nerviosismo al recibir mensajes.

¿ Evitar hablar sobre lo que hacen en redes o con quién juegan en línea.

Ante cualquiera de estas señales, es importante no juzgar ni culpar, sino abrir un espacio de diálogo y buscar orientación profesional. Hablar sobre el uso de redes, revisar juntos la privacidad o interesarse por los juegos en línea previene riesgos.

Qué hacer frente a la sospecha o detección de un caso de grooming

¿ No bloquear, enfrentar ni reportar directamente al perfil acosador, ya que podría crear otra cuenta.

¿ Conservar las pruebas: capturas de pantalla, mensajes, nombres de usuario, chats, correos o enlaces.

¿ Realizar la denuncia en la comisaría, fiscalía.

Actuar con calma y acompañamiento puede evitar daños mayores y detener el abuso.

Más información y orientación:

– Qué puedo hacer ante un caso de grooming: https://www.argentina.gob.ar/que-puedo-hacer-ante-un-caso-de-grooming

– Información en redes: @copnaf

– Oficinas departamentales del Copnaf en Entre Ríos: https://portal.entrerios.gov.ar/copnaf/pf/departamentales/8069

