Allanamientos positivos en Colón

En el marco de una causa que se tramita ante el Juzgado de Garantías de Colón, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón llevó adelante diversas tareas investigativas que permitieron reunir elementos de interés para el avance de la pesquisa.

Con los elementos obtenidos, se solicitaron y se otorgaron dos órdenes de allanamiento para dos viviendas de la ciudad de Colón, una ubicada en calle Pública y Acceso Los Bretes, y la segunda en un domicilio situado en Paso de los Andes al 1100.

Ambos procedimientos arrojaron resultado positivo, secuestrándose un total de cinco teléfonos celulares considerados de relevancia para la causa, un vehículo marca Fiat, modelo Strada relacionado a la investigación, cartuchería de distintos calibres y cuatro equipos de comunicación radial HT.

Anoticiada la Fiscalía interviniente, dispuso el formal secuestro de los efectos, así como el traslado de un ciudadano de 56 años desde uno de los domicilios allanados para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

www.discofm.com.ar