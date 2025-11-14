Frigerio inauguró viviendas y un nuevo centro de salud en Pueblo Liebig

El gobernador Rogelio Frigerio visitó Pueblo Liebig, en el departamento Colón, donde inauguró 50 viviendas y el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) Augusto Gaillard, dos obras que apuntan a fortalecer la infraestructura social y sanitaria de la localidad.

Acompañado por el intendente Julio Pintos, el mandatario entregó las llaves de las nuevas unidades habitacionales a sus beneficiarios. Las viviendas fueron construidas por el IAPV en el marco del Programa Casa Propia, con financiamiento conjunto entre provincia y Nación.

En la oportunidad, Frigerio expresó su alegría al regresar a Pueblo Liebig, «uno de los lugares con más historia y más lindos de la provincia», para participar en una jornada especial que incluyó la inauguración de 50 viviendas y de un nuevo centro de salud. «La primera vivienda queda siempre en el recuerdo; quizás después del nacimiento de los hijos, de los nietos, es de los recuerdos que a uno lo acompañarán toda la vida», destacó.

En su discurso, el mandatario aseguró que estos logros son parte de un trabajo constante y conjunto, tras 22 meses de gestión, luego de años de inacción provincial. «Con paciencia, con trabajo en equipo, seguramente más temprano que tarde vamos a poder dar respuesta a tantas necesidades insatisfechas de tantos años en nuestra provincia», afirmó.

Por su parte, el intendente Pintos agradeció al gobernador «por haber entendido rápidamente, conjuntamente con el directorio de IAPV, las necesidades de la localidad».

«Cuando arrancamos hace más de dos años con este tema de poder lograr viviendas por la gran demanda que teníamos, nos atendieron de la mejor forma y hemos podido llevar este proyecto adelante para solucionar este problema habitacional que seguramente existe en todas las localidades», apuntó y afirmó que «este trabajo demuestra que en el conjunto se puedan hacer muchas cosas; y estoy seguro de que vamos a seguir en ese camino».

También estuvieron presentes, el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Darío Schneider; y el titular del Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), Manuel Schönals, entre otras autoridades y presidentes de comunas y juntas de gobierno del departamento Colón.

La obra del centro de salud

Durante su visita, el gobernador inauguró el nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud, una obra estratégica para reforzar la red sanitaria local. El edificio demandó una inversión provincial superior a los 127 millones de pesos y fue diseñado bajo un sistema de arquitectura modular que optimiza la eficiencia acústica y la aislación frente a lluvias y vientos.

www.discofm.com.ar