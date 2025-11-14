Técnicos Universitarios felicianenses se encuentran realizando un programa para el municipio

Este viernes, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recibó a dos Técnicos en Programación, recibidos en la UTN, Extensión Aulica Feliciano, quienes están desarrollando un programa de computación para el municipio.

Se trata de un programa administrativo de control de compras y stock, que define objetivos claros, estableciendo políticas y procedimientos transparentes.

Esto implicará automatizar procesos, como la recepción administrativa de materiales, registro de compras, control de stock e informacion de proveedores.

El programa,que se encuentra en proceso de elaboración, además generará informes, con el fin de optimizar el inventario y reducir costos.

«Seguimos estando orgullosos de que jóvenes profesionales puedan desarrollar sus conocimientos y realizar sus propios emprendimientos con ayuda del Municipio», manifestó al respecto el Presidente Municipal Arévalo.

www.discofm.com.ar