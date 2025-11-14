Rápido y efectivo accionar policial permitió la aprehensión de un sujeto por tentativa de hurto

En horas de la noche de este jueves, alrededor de las 20:30 horas, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón intervino de manera inmediata ante un hecho de tentativa de hurto en flagrancia.

Tras ser alertado por un ciudadano, quien mientras se encontraba en el patio de su vivienda, ubicada en cercanías de calle Gouchon al 465, escuchó ruidos provenientes del garaje. Al dirigirse al lugar, observó salir a un sujeto desconocido, iniciándose una breve persecución que culminó en inmediaciones de calle General Paz, donde perdió de vista al sospechoso.

Ante ello, y con las descripciones aportadas por el damnificado, los móviles policiales desplegaron un rápido y coordinado operativo, permitiendo esclarecer la situación en pocos minutos y evidenciando una respuesta logrando interceptar al individuo en proximidades de calles Presidente Perón y Boulevard Gaillard de esta localidad.

Anoticiada la Fiscalía en turno de los pormenores, ordenó el traslado del hombre, de 34 años, hacia la sede policial, donde quedó alojado a disposición de dicha autoridad por tentativa de hurto en flagrancia.

