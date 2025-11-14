Más de 3.000 docentes participaron de las IV Jornadas de Educación Artística del CGE

Más de 3.000 docentes de toda la provincia participaron de las IV Jornadas de Educación Artística, organizadas de manera virtual por el Consejo General de Educación (CGE) bajo el lema Arte y Educación: experiencias y prácticas en diálogo.

La propuesta, impulsada por la Coordinación de Educación Artística, estuvo destinada a docentes de todos los niveles y modalidades del sistema educativo. Contó con espacios especialmente diseñados para los distintos lenguajes artísticos: Artes Visuales, Música, Teatro, Danza y Expresión Corporal.

Durante las jornadas se desarrollaron conversatorios temáticos con referentes especializados y se presentaron experiencias innovadoras en el campo de la enseñanza artística, promoviendo el intercambio entre docentes y especialistas.

La coordinadora de Educación Artística del CGE, Evangelina Rodríguez, destacó que la capacitación tuvo como objetivo «fortalecer la formación docente continua a través del intercambio de herramientas, estrategias y marcos teóricos actualizados, además de explorar nuevas metodologías que fomenten la participación, la experimentación, la creatividad y el pensamiento crítico en las aulas».

Asimismo, se informó que los docentes que participaron en vivo y completaron la evaluación recibirán su certificación de puntaje, la cual se encuentra en proceso de carga en el sistema SAGE y estará disponible en los próximos 20 días hábiles.

Estas jornadas consolidan el compromiso del CGE con la formación permanente del personal docente y con la promoción del arte y la creatividad como pilares fundamentales del proceso educativo.

