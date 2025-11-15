Intento de fuga y daños en oficina del Juzgado de Garantías Colón

En horas de la mañana de este viernes, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón intervino de manera inmediata ante un incidente registrado en el interior del Juzgado de Garantías, mientras se desarrollaba una audiencia judicial.

Durante la misma, un detenido se exaltó repentinamente, intentando darse a la fuga. Gracias al rápido y eficaz accionar del personal policial, se logró reducir al individuo en una oficina lindante a la sala de audiencias, evitando su evasión.

En el forcejeo, el detenido provocó daños materiales sobre un monitor, una impresora y generó desorden general entre legajos y otros elementos del lugar.

Ante lo sucedido, el Juez de Garantías dispuso el inmediato traslado del detenido hacia las instalaciones de la Jefatura Departamental, quedando nuevamente a disposición de la Magistratura Interviniente.

