San José: conductor exaltado durante control vehicular

En lanoce de este viernes, en el marco de tareas preventivas de inspección y control vehicular, personal de Comisaría San José dependiente de Jefatura Departamental Colón, junto a Inspección Municipal, llevaba adelante la identificación de vehículos en la intersección de Cettour y Mitre cuando se detuvo la marcha de una motocicleta Zanella RZ 25 conducida por un ciudadano mayor de edad años. Al solicitarle la documentación, la exhibe, percibiéndose un notorio aliento etílico.

Ante ello, se le informa que se le practicaría el control de alcoholemia, negándose el hombre en tres oportunidades, por lo que se da por acreditado su estado de ebriedad. Al ser notificado de la retención del motovehículo, el conductor adopta una actitud exaltada, profiriendo insultos hacia el personal actuante y entorpeciendo el procedimiento.

Frente a la situación, se comunica a la Fiscalía en turno, desde donde se dispone el traslado del individuo hacia Jefatura Departamental para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

www.discofm.com.ar