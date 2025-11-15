Intervención policial por daños en un santuario

En horas de la mañana de este sábado, alrededor de las 10:00, personal de la Comisaría San José, dependiente de Jefatura Departamental Colón, intervino ante un aviso de transeúntes que alertaban sobre un individuo que se encontraba ocasionando daños en el santuario situado a la vera de la Ruta Ex 26 al kilómetro 4.

Al arribar, los uniformados constataron la presencia de un ciudadano en evidente estado de alteración, quien continuaba dañando el lugar. Debido a su conducta y con el fin de evitar mayores perjuicios, se procedió a contenerlo y asegurar la situación, logrando su resguardo de manera inmediata.

Anoticiada la Fiscalía en turno de todos los pormenores, se dispuso el traslado del individuo a Jefatura Departamental para su correcta identificación, quedando supeditado a la causa.

