Bicicleteada por las Cuatro Cruces en la Noche de los Museos de San José

Este viernes, sanjosesinos y sanjosesinas disfrutaron una nueva edición de la Noche de los Museos Entrerrianos. En esta oportunidad, la propuesta consistió en un recorrido en bicicleta por las cuatro cruces de nuestra ciudad.

A lo largo del trayecto se compartieron relatos e historias escritas por la comunidad, que rescatan el valor simbólico, histórico y cultural de estos sitios. También se contó con la participación del historiador Alejandro González Pavón, quien ofreció un breve recorrido histórico, acompañado por la lectura de cuentos y poesías inspiradas en las cruces sanjosesinas.

El circuito comenzó en la Cruz del Este (Camino Viejo) y finalizó en la Cruz del Sur (Recreo Municipal). Para cerrar la noche, se arribó al Cementerio Municipal, donde se compartieron relatos sobre su historia y su arquitectura.

Gracias a todas las personas que se sumaron a disfrutar de una noche distinta, descubriendo y valorando nuestro patrimonio local.

