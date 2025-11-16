Inauguración de las nuevas dependencias de la Cooperativa de Agua Potable Feliciano

Durante la tarde de este viernes, invitados por el Consejo de Administración de la Cooperativa de Agua Potable Feliciano, funcionarios municipales participaron de la inauguración de nuevas oficinas y dársena de la Institución.

Una obra que mejorará la atención de los socios y el trabajo de los operarios para así, brindar un mejor servicio.

Desde el Municipio de San José de Feliciano se felicita a todo el equipo de la Cooperativa de Agua Potable por la importante inversión realizada.

