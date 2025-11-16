Allanamientos positivos en San José, Villa Elisa y Colón

En el marco de una investigación judicial en curso, personal policial dependiente de la Jefatura Departamental Colón realizó seis órdenes de allanamiento en distintas localidades del departamento, emanadas por el Juzgado de Garantía local.

Los procedimientos arrojaron resultados positivos en la mayoría de los domicilios. Se procedió al secuestro de 16 motovehículos de diferentes marcas y modelos, 5 cuadros de moto, 6 motores completos, 4 partes de motor, 4 baterías, 5 tapas de motor, 14 caños de escape (algunos modificados), 2 colines, 2 espejos, 2 cilindros, 1 cubre filtro, 2 teléfonos celulares, así como diversas motopartes y accesorios.

En San José, en uno de los domicilios inspeccionados, se encontró material vegetal y derivados positivos para Cannabis, distribuida en 7 frascos y una caja con deshoje, además de 2 plantas.

Anoticiada la Fiscalía interviniente dispuso el formal secuestro de los elementos hallados y la correcta identificación de las personas involucradas, quedando las acciones legales supeditadas al avance de la investigación.

Los procedimientos contaron con la participación de Comisarías locales, Sección Judiciales, Sección Comando Radioeléctrico, División de Operaciones y Seguridad Pública, División de Investigaciones e Inteligencia Criminal, División Drogas Peligrosas, Dirección General de Prevención de Delitos Rurales – Brigada Colón y Cría. de Minoridad, destacándose la labor coordinada de los distintos cuerpos policiales del Departamento Colón.

