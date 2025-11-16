Scioli presentó en Paraná las políticas y programas para acompañar el desarrollo del turismo entrerriano

La Secretaría de Turismo de Entre Ríos, bajo la órbita de la Secretaría General de la Gobernación a cargo de Mauricio Colello, realizó este viernes una reunión de trabajo con el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

El encuentro tuvo lugar en el Mirador Tec de Paraná, donde Scioli presentó las principales políticas y herramientas nacionales destinadas al fortalecimiento del sector turístico de la provincia. El evento reunió a autoridades provinciales, municipales y representantes del sector privado para analizar, junto al equipo nacional, la agenda de iniciativas previstas de cara a la temporada de verano 2026.



La apertura estuvo a cargo del secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto, quien expresó: «Desde que asumimos hablamos del turismo como actividad económica, y también hicimos referencia al sistema turístico en el que cada parte es importante para alcanzar objetivos. Para este gobierno, tal como siempre lo dice el Gobernador Rogelio Frigerio, el turismo es un pilar clave para el crecimiento económico y para la generación de empleo de calidad».



Durante su exposición, Scioli presentó los lineamientos generales de la política turística nacional vinculados a la modernización laboral y fiscal, y subrayó su impacto directo en la competitividad del sector: mayor flexibilización, menor carga impositiva, un entorno más favorable para las inversiones y más posibilidades de crecimiento del turismo receptivo. En este marco, destacó la articulación federal con las provincias y anunció el calendario de feriados 2026, que incluirá 12 fines de semana largos, tres de ellos con fines turísticos, como herramienta clave para dinamizar la demanda interna y fortalecer la previsibilidad del sector.



Por su parte, el director nacional de Desarrollo y Promoción, Pablo Cagnoni, expuso las líneas de trabajo que impulsa la Nación y, dentro de ese marco, valoró dos herramientas desarrolladas por Entre Ríos: la Guía de Inversiones Privadas en Turismo, incorporada a los instrumentos nacionales para la captación de inversiones, y el Pasaporte Entre Ríos, incluido entre los principales beneficios para viajar por Argentina.



La jornada contó con la participación de legisladores, funcionarios provinciales, intendentes, presidentes comunales y de juntas de gobierno, autoridades de turismo municipales, representantes de Parques Nacionales y referentes del sector privado -CET, FEDER, FEHGRA, UTHGRA, ASEAVyT, COPROTUER-, quienes tuvieron oportunidad de intervenir y plantearon al secretario nacional inquietudes en torno a las tarifas energéticas, el estado de rutas nacionales, la conectividad aérea de la región, la devolución del IVA a turistas extranjeros y la importancia de fortalecer los destinos emergentes.



Como parte de la agenda, se compartieron además dos piezas audiovisuales -una campaña internacional traducida a seis idiomas y una campaña nacional para la temporada de verano- que formaron parte de la presentación general de estrategias de promoción. La jornada concluyó con una conferencia de prensa donde se repasaron los principales ejes de trabajo y se reafirmó el compromiso de sostener una agenda coordinada entre Nación y Provincia para fortalecer el desarrollo turístico de Entre Ríos.

