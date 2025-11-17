Avanzan los trabajos de mejora en la Plazoleta de la Madre

Desde el área de Espacios Públicos de la Municipalidad de San José se llevan adelante diversas tareas de puesta en valor en la Plazoleta de la Madre, con el objetivo de renovar este espacio de encuentro y recreación para las familias de la ciudad.

Los equipos municipales realizan trabajos de restauración y pintura en los juegos infantiles, así como también en el enrejado perimetral que rodea el espacio. Además, se ejecutan labores de mantenimiento y pintura sobre la busto que forma parte del patrimonio de la plazoleta.

Estas acciones se enmarcan en el plan de mejoras continuas que el municipio impulsa en distintos sectores públicos, con el fin de ofrecer lugares más seguros, agradables y atractivos para vecinos y visitantes.

