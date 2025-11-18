Feliciano invierte 40 millones de pesos en recambio de pavimentación por adoquinado— 18/11/2025 Comentarios desactivados en Feliciano invierte 40 millones de pesos en recambio de pavimentación por adoquinado 2
Durante la mañana de este martes, el Municipio de San José de Feliciano comenzó a recibir el primer cargamento de adoquines de hormigón que se utilizará en calle Illia.
Se trata de los dos primeros equipos (de un total de cinco) que irán llegando en los próximos días.
La obra, que tiene un tiempo de ejecución estimado de sesenta días, estará dando inicio este martes y se realizará íntegramente con fondos municipales, con un costo aproximado de 40 millones de pesos.
www.discofm.com.ar