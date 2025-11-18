Colisionó un poste por esquivar un vehículo que ingresó contramano en Autovía General Artigas

En horas de la tarde de este lunes, pasadas las 17:00 horas, personal de Comisaría Liebig acudió a un siniestro vial registrado en inmediaciones del kilómetro 164 de la Autovía Gervasio Artigas.

En el lugar se constató que una camioneta marca Volkswagen Amarok, conducida por un ciudadano de 68 años, acompañado de otro de 31 años, ambos oriundos del Departamento Colón, por causas que se tratan de establecer habría impactado contra un poste de luz tras una maniobra brusca.

Según lo manifestado por los ocupantes, mientras se desplazaban en sentido Sur a Norte, un vehículo que descendía desde Ruta Nacional 130 habría ingresado a la Autovía en contramano, situación que obligó al conductor a esquivar y, en consecuencia, perder el control del rodado.

Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, resultando únicamente daños materiales en la camioneta.

www.discofm.com.ar

