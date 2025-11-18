La provincia entregó nuevos microcréditos a emprendedores en Gualeguay

El Ministerio de Desarrollo Humano de la provincia inauguró este lunes La semana global del emprendedor con una nutrida agenda en la ciudad de Gualeguay. Entregaron financiamiento a proyectos de diversos rubros, los que, junto a los 21 otorgados anteriormente, significan una inversión de más de diez millones de pesos.

El programa Microcréditos permite a emprendedores reforzar el capital de trabajo, adquirir insumos, mejorar procesos y ampliar su productividad. En esta oportunidad, el aporte alcanzó a los rubros marroquinería, gastronómicos, carpintería, cerveceros, horticultura y jardinería.

Esta herramienta se implementa de manera rotativa, con un esquema de garantías flexibles, y se ejecuta en coordinación con los municipios y comunas quienes, junto al Ministerio de Desarrollo Humano, desde la Dirección de Economía Social -dependiente de la Secretaría de Gestión Social-, son los encargados de arbitrar las instancias de postulación y asignación de fondos en sus territorios.

Al respecto, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso destacó que «sabemos que el Estado debe acompañar a los emprendedores hasta que tengan todas las herramientas que necesitan para avanzar solos. Microcréditos no es un subsidio, es una herramienta para potenciar la autonomía de los Emprendedores».

En la misma línea, el secretario de Gestión social, Pablo Omarini resaltó: «Microcréditos no es un subsidio, es un préstamo. Un Estado que está para asistirte es un Estado que deja de confiar en vos, en tu potencial y posibilidades de crecer. En cambio, un Estado que te ayuda a emprender es un Estado que confía en tus capacidades».

Al finalizar, la agenda continuó con la inauguración del espacio ER-Impulsa, programa perteneciente al Ministerio de Desarrollo Económico. Y luego, los emprendedores recibieron una capacitación en Marketing digital, a cargo de la Secretaría de Desarrollo Productivo y Emprendedor.

La jornada contó, además, con la presencia del coordinador ministerial del Ministerio de Desarrollo Humano, Gustavo Ipoutcha; la secretaria de Desarrollo Productivo y Emprendedor de la provincia, Paula Vicaris; el senador provincial, Casiano Otaegui, la intendenta de Gualeguay, Dora Bogdan, entre otras autoridades provinciales y municipales.

www.discofm.com.ar