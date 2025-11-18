Recuperan en Colón una motocicleta denunciada como sustraída en San José

En el marco de tareas investigativas desarrolladas por personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón, durante el mediodía de este martes se tomó conocimiento sobre la posible presencia de una motocicleta abandonada en un terreno baldío ubicado en inmediaciones de Boulevard Güemes y calle Evita, en la ciudad de Colón.

Constituido el personal policial en el lugar, se efectuó un minucioso recorrido entre la maleza, logrando visualizar una motocicleta marca Motomel, modelo S2, de color azul, la cual se encontraba parcialmente oculta entre la vegetación. Tras realizar las verificaciones correspondientes, se constató que dicho rodado presentaba un requerimiento activo, ya que había sido recientemente denunciado como sustraído en la ciudad de San José.

Ante el hallazgo, se procedió a informar de inmediato a la Unidad Fiscal de Colón, disponiéndose en consecuencia el formal secuestro de la motocicleta, la cual fue trasladada para su resguardo y posterior entrega a su propietario.

