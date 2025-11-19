Se profundizan las acciones del Foro de Seguridad Ciudadana de San José

Este miércoles por la mañana se llevó a cabo una nueva reunión del Foro de Seguridad Ciudadana en la Sala de Sesiones Alejo Peyret del Honorable Concejo Deliberante, donde se compartió la información relevada por el equipo del HCD durante las recientes recorridas por los diferentes barrios de la ciudad.

Durante el encuentro, se analizó la difusión de las encuestas realizadas y se compartieron las estadísticas de parte de las fuerzas de seguridad y del Área de Inspección y Tránsito. Además, se destacó la importancia de efectuar las denuncias correspondientes, ya que constituyen una herramienta esencial para poder actuar de manera efectiva ante las distintas situaciones que afectan a la comunidad.

Asimismo, se informó sobre la ampliación del sistema de cámaras de videovigilancia, y el refuerzo de los operativos por parte de las áreas de Inspección y Tránsito Municipal, con el objetivo de fortalecer la prevención y la seguridad en todo el ejido sanjosesino.

Como resultado del trabajo conjunto, se determinó la implementación de una campaña de difusión en redes y medios locales destinada a concientizar sobre la importancia de realizar denuncias y brindar información útil sobre medidas de protección para los bienes muebles.

El encuentro contó con la presencia de representantes de las fuerzas de seguridad (policía, gendarmería y prefectura) de áreas municipales y de la Presidente del Foro, Mirta Pérez, reafirmando el compromiso institucional de continuar trabajando de manera articulada por la seguridad y el bienestar de toda la ciudadanía.

