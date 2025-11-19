Feliciano alcanzó el 43.6 % de aumento anual tras un nuevo acuerdo en paritarias

Este miércoles, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, encabezando la segunda reunión acordada del mes con representantes de los trabajadores y trabajadoras municipales, se estableció un aumento del 10 % para todos los trabajadores de planta permanente e igual porcentaje de aumento para los trabajadores temporarios.

De esta manera se logra una suba salarial acumulada del 43,67 % en lo que va del año, superando en mas de 13 puntos a la inflación oficial proyectada.

«Pese a la brutal caída de la recaudación y de la coparticipación, hacemos todos los esfuerzos necesarios para poder cumplir con nuestros trabajadores», manifestó al respecto el Presidente Municipal Arévalo.

www.discofm.com.ar