Detención de un sujeto en Marcos Paz sospechado de estar vinculado a un hecho en Colón

En el marco de una investigación iniciada tras un ilícito ocurrido el pasado 8 de octubre, personal dependiente de Jefatura Departamental Colón logró avanzar de manera significativa en el esclarecimiento de un hecho en el que dos individuos, haciéndose pasar por empleados de Enersa, habrían ingresado mediante engaños a una vivienda de calle Balcarce, desde donde sustrajeron dinero en efectivo.

Según consta en la investigación, los falsos operarios utilizaron un ardid vinculado al supuesto control del consumo eléctrico, logrando que la moradora permitiera su ingreso al domicilio, momento en el cual se produjo la maniobra delictiva.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas durante las últimas semanas que incluyeron análisis de indicios y diversas diligencias de campo, se pudo reunir elementos suficientes para identificar a uno de los presuntos autores, tratándose de un ciudadano de 66 años, con domicilio en la localidad bonaerense de Marcos Paz.

En virtud del avance de la pesquisa y bajo las directivas de la autoridad judicial interviniente, en horas de la mañana de este miércoles se llevó a cabo un allanamiento en una finca ubicada sobre calle La Vidalita, en Marcos Paz. En el procedimiento, los efectivos procedieron a la detención del individuo señalado, así como al secuestro de elementos de interés para la causa, los cuales serán sometidos a peritajes y análisis complementarios.

Las actuaciones continúan con conocimiento de la Unidad Fiscal de Colón.

www.discofm.com.ar