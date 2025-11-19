Un conductor resultó lesionado tras un choque en Avenida Urquiza de Colón

Alrededor del mediodía de este miércoles, personal policial tomó intervención en un siniestro vial ocurrido en inmediaciones de Avenida Urquiza y Cantón de Valais, en la ciudad de Colón. El hecho se produjo cuando colisionó una motocicleta Honda XR 125 L, guiada por un joven de 19 años y un automóvil Fiat Punto, de color rojo, conducido por una mujer de 31 años.

Tras el impacto, una ambulancia trasladó al conductor del rodado de menor porte al nosocomio local, resultando con lesiones leves.

