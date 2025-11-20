Avanzan los trabajos de construcción de cordón cuneta en calle 2 de Abril en Barrio El Brillante— 20/11/2025 Comentarios desactivados en Avanzan los trabajos de construcción de cordón cuneta en calle 2 de Abril en Barrio El Brillante 1
La Municipalidad de San José continúa ejecutando importantes obras de infraestructura en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, avanzan los trabajos de construcción de cordón cuneta sobre calle 2 de Abril, en el Barrio El Brillante.
Esta intervención permitirá mejorar la transitabilidad, ordenar el escurrimiento pluvial y optimizar las condiciones de la arteria ante fuertes precipitaciones, evitando anegamientos y contribuyendo a una circulación más segura tanto para vecinos como para vehículos.
La obra se extiende desde el acceso al barrio por calle 2 de Abril hasta el sector de Barrio 100 Viviendas, completando un tramo clave para la conectividad interna y la integración urbana del barrio.
Los trabajos están a cargo de la Dirección de Obras Públicas, que continúa con el plan de mejoras viales previsto para acompañar el crecimiento y las necesidades de la comunidad.
