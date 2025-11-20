Avanzan los trabajos de construcción de cordón cuneta en calle 2 de Abril en Barrio El Brillante

La Municipalidad de San José continúa ejecutando importantes obras de infraestructura en distintos puntos de la ciudad. En esta oportunidad, avanzan los trabajos de construcción de cordón cuneta sobre calle 2 de Abril, en el Barrio El Brillante.

Esta intervención permitirá mejorar la transitabilidad, ordenar el escurrimiento pluvial y optimizar las condiciones de la arteria ante fuertes precipitaciones, evitando anegamientos y contribuyendo a una circulación más segura tanto para vecinos como para vehículos.

La obra se extiende desde el acceso al barrio por calle 2 de Abril hasta el sector de Barrio 100 Viviendas, completando un tramo clave para la conectividad interna y la integración urbana del barrio.

Los trabajos están a cargo de la Dirección de Obras Públicas, que continúa con el plan de mejoras viales previsto para acompañar el crecimiento y las necesidades de la comunidad.

