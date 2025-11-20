Arévalo firmó con la Provincia un convenio de reducción del 6% en la tarifa eléctrica para Feliciano

Durante la mañanade este jueves, y según el Acuerdo con el Gobierno Provincial, el Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, firmó un convenio de adhesión mediante el cual, los municipios se comprometen a iniciar un proceso para lograr bajar el costo de las tarifas eléctricas con una disminución de ingresos municipales.

«La medida impactaría impositivamente en una reducción de hasta un 6% en el valor que pagan los contribuyentes, cuestión que a nuestra consideración, con el aumento que el Gobierno Nacional otorgará a corto plazo, este esfuerzo será pulverizado, y el vecino no podrá ver una disminución significativa», afirmó al respecto Arévalo.

Explicando asimismo que «esta adhesión municipal implica empezar a abonar por lo menos 10 millones de pesos más por mes, es decir 120 millones de pesos al año, lo que no nos permitirá realizar obras públicas municipales en materia de energía e iluminación».

«La boleta de luz seguirá siendo cara para el bolsillo de los argentinos y en particular de los entrerrianos», sentenció el Presidente Municipal Arévalo.

