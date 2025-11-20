San José: un motociclista resultó lesionado en un choque y el conductor de una camioneta arrojó alcoholemia positiva

En horas de la noche de este miércoles, personal policial debió intervenir a raíz de un accidente de tránsito registrado en inmediaciones de calles Ituzaingó y Centenario, en la ciudad de San José. El siniestro involucró a una motocicleta, marca Honda, modelo Biz 110 cc, de color rojo, guiada por un joven de 20 años y a una camioneta, marca Nissan, conducida por un ciudadano de 62 años.

Como consecuencia de la colisión, el motociclista resultó lesionado y fue asistido en el lugar por una Unidad de Rescate, la cual lo trasladó posteriormente al Hospital San José.

En el marco de las actuaciones de rigor, personal de Inspección Municipal llevó a cabo las pruebas de alcoholemia a ambos conductores, arrojando resultado positivo en el caso del conductor de la camioneta Nissan. Ante ello, se procedió a la retención preventiva del vehículo.

