Un adolescente resultó lesionado tras un choque entre una bicicleta y un automóvil en Colón— 20/11/2025
Cerca de las 20 horas de este miércoles, personal policial intervino por un accidente de tránsito ocurrido en inmediaciones de calle San Martín y Salta, en la ciudad de Colón. El siniestro tuvo lugar cuando colisionaron una bicicleta marca SLP, rodado 29, de color negro, guiada por adolescente de 16 años y un automóvil, marca Peugeot, modelo 504, de color blanco, conducido por un ciudadano de 56 años.
A raíz del impacto, el joven ciclista debió ser asistido, constatándose que presentaba lesiones de carácter leve.
