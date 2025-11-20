Entre Ríos se convierte en la primera provincia del país en construir aulas con ladrillos PET

El Gobierno de Entre Ríos abrió los sobres para la ampliación de la Escuela Nº 105 «Patria Libre» de Crespo, que será la primera en el país construida con ladrillos PET fabricados por el municipio. La intervención será de 256 millones de pesos financiada con fondos provinciales y beneficiará a más de 490 estudiantes.

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios llevó adelante la apertura de sobres de la Licitación Pública N° 05/2025 para la ampliación de la Escuela Nº 105 Patria Libre de la ciudad de Crespo, una obra que marcará un hito en la infraestructura escolar del país al construirse íntegramente con ladrillos PET producidos a partir de material reciclado.

El proyecto prevé la construcción de dos aulas, sala de informática, sala de profesores y un grupo sanitario con baños para varones, mujeres y personas con discapacidad. La intervención prevé la colocación de 36.500 ladrillos y abarca una superficie de 340 metros cuadrados, permitiendo mejorar las condiciones edilicias para 498 estudiantes que asisten a la institución.

La obra presenta un presupuesto oficial de 256.537.619,19 pesos y un plazo de ejecución de 270 días corridos. El acto se realizó en el edificio del establecimiento, ubicado sobre calle Bartolomé Mitre y se presentaron ocho firmas oferentes: Verco SA, Del Tala SA, Dominguez, Peterson, Del Litoral, Antolin SA y Cemyc SRL.

El ministro de Planeamiento, Darío Schneider, destacó el avance del proceso licitatorio y señaló: «Este es el resultado de una campaña histórica que logró cumplir la meta de reciclar más de un millón de botellas, que se transformarán en los más 36 mil ladrillos para concretar la ampliación en la escuela». Asimismo, valoró que «con esta licitación en Crespo, Entre Ríos se convierte en la primera provincia del país en reutilizar botellas para la construcción de aulas».

Botellas que construyen futuro

Los ladrillos de polietileno tereftalato (PET) se fabrican en el Parque Ambiental de Crespo a partir de una fórmula certificada por el Conicet, siendo este municipio el único del país que cuenta con dicha validación. Son livianos, ignífugos, ecológicos y ofrecen mayor aislación térmica que los tradicionales, además de evitar la cocción y el uso de arena en su producción, lo que reduce el impacto ambiental y el consumo de recursos naturales. Cada ladrillo se elabora con aproximadamente 30 botellas plásticas.

El proyecto, además, se enmarca en la campaña provincial Botellas que construyen futuro, que tuvo como objetivo la recolección de botellas plásticas para su reciclaje y posterior utilización en la fabricación de ladrillos. En 90 días se reunieron más de un millón de unidades, lo que permitirá abastecer la totalidad de la obra.

En la oportunidad, participaron del acto la vicegobernadora Alicia Aluani; el ministro Darío Schneider; la viceintendenta de Crespo, Jacinta Eberle; y los intendentes de General Ramírez, Flavia Pamberger, y de Libertador San Martín, Darío Heinze, junto a sus equipos municipales. También estuvo presente la secretaria de Participación Ciudadana, Valentina Gotte.

Acompañaron además la directora departamental de Escuelas de Paraná, Silvia Faure; la directora de la Escuela Nº 105, Paola Gelroth; la comunidad educativa e integrantes de la cooperadora del establecimiento. Por el Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios asistieron el coordinador general, Hernán Jacob; el secretario de Transporte, Juan Diego Elsesser; la directora de Arquitectura, Claudia Benavento; y el director de Intendencia y Servicios, Eduardo Bianni.

www.discofm.com.ar