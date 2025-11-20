Se redujo un 70 por ciento la cantidad de proveedores de espacios publicitarios registrados en el sistema oficial

El nuevo formato digital del Registro de Proveedores de Espacios Publicitarios permitió depurar la base de datos, concentrar la pauta en prestadores activos y fortalecer la transparencia y eficiencia de la comunicación pública.

Hace pocos más de tres meses, el Gobierno de Entre Ríos concretó una transformación profunda en el sistema de registro de proveedores de espacios publicitarios, a partir de la implementación del nuevo Registro Digital, que reemplazó al esquema vigente desde 2009.

Hasta el momento, son 482 los proveedores que han ingresado al nuevo sistema, cifra que refleja una reducción cercana al 70 por ciento. Este cambio no es solo una cuestión numérica: detrás de cada registro se advierte un proceso de transformación. En esta nueva etapa digital, la mayoría de los proveedores históricos volvió a inscribirse y actualizó sus datos, renovando su vínculo con el sistema.

Al mismo tiempo, se sumaron nuevos actores, provenientes tanto del ámbito provincial como nacional, que aportan diversidad y fortalecen la red de servicios y oportunidades que comienza a consolidarse en esta plataforma renovada.

Según se informó desde la Secretaría de Comunicación y Prensa, este proceso forma parte de una depuración integral de la base de datos, con el propósito de orientar la pauta oficial hacia proveedores verificables, formales y activos.

«Este proceso no busca excluir. Tener un registro digital, confiable y actualizado nos permite administrar la pauta con criterios objetivos y eficiencia administrativa», señaló el secretario de Comunicación y Prensa, Sergio Kneeteman.

El nuevo sistema permitió además centralizar toda la gestión de la pauta, desde la inscripción y cotización hasta la certificación y facturación, garantizando trazabilidad completa y menor margen de error. También facilita la baja de registros inactivos y el seguimiento en tiempo real de los trámites.

Cabe mencionar que el Registro de Proveedores de Espacios Publicitarios fue creado por ley 11.043 y es único para toda la Administración Pública. El Registro Digital 2025 representa un paso clave hacia una política de comunicación pública moderna y transparente, que fortalece la relación institucional con los proveedores y optimiza el uso de los recursos destinados a la pauta oficial.

