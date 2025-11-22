San José realizó una jornada de charlas en el marco de la Semana Global del Emprendedurismo

En el marco de la Semana Global del Emprendedurismo, se desarrolló en el HCD de San José, una jornada de charlas destinada a emprendedores locales y de la región.

La actividad fue organizada por la Coordinación de Trabajo y Producción, y contó con la presencia del Intendente Gustavo Bastián, la viceintendente Mirta Pérez, la Secretaria de Turismo y Desarrollo Humano, Anabella Lubo, y el Coordinador de Trabajo y Producción, Tomás Dalleves, quienes destacaron la importancia de generar espacios que fortalezcan las iniciativas emprendedoras de la comunidad.

Durante la tarde, emprendedores de distintos rubros compartieron sus experiencias, recorridos y aprendizajes, aportando herramientas útiles para quienes están comenzando a emprender o desean hacer crecer sus proyectos:

Micaela Arrúa, pastelera profesional y dueña de Sucre Pastelería, abrió la jornada relatando su camino en el mundo gastronómico y los desafíos de consolidar un emprendimiento propio.

Danilo Ramat, empresario local y titular de El Piamontés, compartió la historia de crecimiento de su marca y la importancia de la constancia y la planificación.

Iván Quiroga y Antonella Buenar, creadores de contenido y community managers, aportaron claves sobre comunicación digital, estrategias de redes y construcción de comunidad.

Bruno Stoa, divulgador turístico e influencer, cerró el ciclo reflexionando sobre el turismo como motor económico y el valor de la identidad local para generar propuestas innovadoras.

El encuentro fue ampliamente valorado por las y los asistentes, quienes destacaron el clima de intercambio, la diversidad de miradas y la posibilidad de adquirir herramientas prácticas para el desarrollo de sus proyectos.

La jornada, de acceso libre y gratuito, se consolidó como un espacio de motivación, aprendizaje y conexión entre emprendedores, impulsando el crecimiento del ecosistema emprendedor de nuestra ciudad.

