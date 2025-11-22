Arévalo: «Preocupa enormemente el posible ajuste que se pueda dar en la educación local»

El Intendente de San José de Feliciano, Damián Arévalo, recibió a Eduardo Rodriguez, Secretario General de AGMER y a Maria Paula Ovando, Secretaria de Educacion especial.

En la reunión programada hace semanas atrás, se abordaron distintas temáticas que conciernen a ambas instituciones, tales como capacitaciones, obras pendientes en terrenos donados y el estado de la situación docente en general.

El intente aprovechó la oportunidad para expresar su «enorme preocupación por el posible ajuste que se pueda dar en la educación local, teniendo en cuenta procesos iniciados para recategorizar escuelas con la consecuente pérdida de puestos de trabajo».

«Si bien mantengo una posición de siempre cuidar al estado y lograr una mayor eficiencia en el manejo de los fondos públicos escolares, nunca estaré a favor de que se pierdan puestos de trabajo, sin primero estudiar una adecuada reubicación de todos los cargos, sin distinción, porque el ajuste no puede empezar por la labor de los educadores, sino que se debe poner el ojo en las necesidades de mas personal que se necesita en otras escuelas y así mejorar la calidad educativa» expresó finalmente el Intendente Arévalo.

