Detienen un ciudadano con pedido judicial tras extensa investigación en Entre Ríos y Santa Fe

En el marco de una investigación prolongada y minuciosa llevada adelante por personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón, se concretó en la provincia de Santa Fe la detención de un hombre de 24 años que registraba pedido judicial vigente. La pesquisa se inició a raíz de un hecho delictivo ocurrido en el mes de agosto, en una vivienda ubicada sobre Boulevard Guex al 1500, en la ciudad de Villa Elisa.

Como parte de las primeras diligencias, el 13 de agosto de 2025 se ejecutaron tres allanamientos en inmuebles situados en Villa Elisa y San José. Dichos procedimientos arrojaron elementos de interés que permitieron avanzar en la línea investigativa, posibilitando posteriormente la individualización de los posibles partícipes.

En continuidad con la causa, el 11 de septiembre de 2025 se realizaron nuevos procedimientos en la provincia de Santa Fe, donde se logró la detención de dos individuos de 28 y 29 años, quedando pendiente la localización de un tercer sujeto vinculado al hecho.

A partir de esa instancia, el personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de Colón profundizó las averiguaciones para determinar el paradero del ciudadano restante. Tras un exhaustivo análisis de datos, seguimiento de indicios y tareas de campo, se pudieron establecer dos domicilios posibles en la vecina provincia donde el individuo podría encontrarse.

En colaboración con funcionarios de la División Búsqueda de Prófugos de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, se desarrollaron labores de verificación en los lugares señalados. Con las medidas judiciales correspondientes, solicitadas ante la Unidad Fiscal Colón, se procedió a allanar ambas fincas durante la jornada de este viernes, obteniéndose resultados positivos.

En el lugar se detuvo al ciudadano de 24 años buscado por la justicia y se secuestró su teléfono celular, considerado de interés para la continuidad de la causa. El detenido quedó alojado en dependencias de la PDI Santa Fe, a la espera de las disposiciones pertinentes para su traslado a esta jurisdicción.

