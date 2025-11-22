Una mujer resultó con lesiones graves tras ser atropellada

En horas de la tarde de este viernes, se tomó intervención ante un incidente vial ocurrido en la intersección de calles 12 de Abril y Leopoldo Lugones, en la ciudad de Colón, donde una mujer resultó con lesiones de carácter grave tras ser embestida por un automóvil.

El hecho se produjo cuando un vehículo marca Volkswagen, modelo Gol Trend, conducido por una ciudadana de 28 años y en el que además viajaba como acompañante un adolescente de 13 años, circulaba por la zona mencionada. Por circunstancias que se tratan de establecer, la conductora impactó a una mujer de 62 años que se encontraba cruzando de manera peatonal la calzada de calle 12 de Abril.

La víctima fue asistida y trasladada al hospital San Benjamín, donde, tras ser examinada por el personal médico, se determinó que presentaba lesiones de carácter grave, consistentes en la fractura de ambas muñecas.

