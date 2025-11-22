Recuperaron una motocicleta denunciada como sustraída en San José

En el transcurso de este viernes, y a partir de una denuncia radicada en sede policial, personal dependiente de la Jefatura Departamental Colón, se constituyó en un predio rural ubicado en inmediaciones de calles Yapeyú y Maipú, en la ciudad de San José, donde se había informado la posible presencia de un rodado de dudosa procedencia.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron la existencia de una motocicleta que coincidía con las características aportadas por el denunciante: una Mondial, modelo LD, la cual había sido sustraída. La unidad se encontraba oculta entre la vegetación del sector, circunstancia que motivó la realización de las diligencias pertinentes.

Tras establecer comunicación con la Unidad Fiscal, se dispuso el secuestro preventivo del rodado para posteriormente cumplidos los recaudos legales, sea entregado a su legítimo propietario mediante acta de estilo.

