El San José Hot Rod pasó por el predio Multieventos con gran éxito

En el predio Multieventos se vivió el San José Hot Rod con una gran exposición de clásicos, hot rod, rat rod y 8 cilindros.

Durante todo el fin de semana se desarrolló en la ciudad una nueva edición del Hot Rod, un evento con fines solidarios organizado por la agrupación San José Hot Rod con el apoyo de la Municipalidad de San José.

Desde las 8 horas, el sábado y domingo se pudo recorrer la exposición de autos, stands y ver demostraciones en el Corral.

La entrada fue a colaboración con un alimento no perecedero o artículos de limpieza, que serán donados a instituciones locales.

