Entre Ríos consolida sus políticas públicas de preservación de la biodiversidad

El Primer Encuentro de Áreas Naturales Protegidas de Entre Ríos se concretó en Villaguay con la participación de un centenar de representantes. La iniciativa consolidó vínculos institucionales a través del intercambio de experiencias para construir estrategias comunes para la preservación de la biodiversidad con un desarrollo sostenible.

La apertura estuvo a cargo del director de Áreas Naturales Protegidas, Pablo Aceñolaza; la secretaria de Turismo, Deportes y Ambiente de Villaguay, Cecilia Revoredo; y la directora de Control de Gestión de la Secretaría de Turismo de Entre Ríos, Paula Durán. Se hizo presente en el transcurso de la jornada el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes.

La jornada se organizó en torno a tres ejes temáticos: conservación, producción sustentable y turismo y educación ambiental. Una de las presentaciones fue del Área Natural Protegida «La Aurora del Palmar», a cargo de Eugenia Peragallo y Ariel Batista, quienes expusieron los orígenes del área, el valor ecológico de la palmera yatay y sus ambientes asociados, así como las experiencias de producción vinculadas al aprovechamiento del fruto y el desarrollo del turismo de naturaleza, pionero en la provincia.

Las y los participantes trabajaron en mesas de discusión, cuyo contenido será sistematizado para la elaboración de un documento orientado a fortalecer los lineamientos rectores del Sistema Provincial de Áreas Naturales Protegidas, con criterios participativos y colaborativos.

Como cierre, se realizó una visita guiada al Área Natural Protegida «La Chinita», recientemente incorporada al sistema provincial, a cargo del guardaparque Paul Zaragoza. Esta reserva comprende más de 15 hectáreas destinadas a la conservación de la flora y fauna características de la región.

